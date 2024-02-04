Mansur Yavaş, halkın kaynaklarının boşa gitmemesi için 5 yıl daha istedi

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Eğer halkın kaynaklarının boşa götürülmeden gerçek ihtiyaçlara harcanmasını istiyorsanız ve benden memnunsanız, sizlerden bir 5 yıl daha istiyorum." dedi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, Altınpark Beyaz Bahçe Düğün Salonu'nda bir araya geldiği ev hanımlarına belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kırsaldaki insanların üretimlerini devam ettirmeleri için mazot, sıvı gübre ve tohum yardımları verdiklerini, 3 yıldır doğal gaz yardımıyla dar gelirli ailelerin üşümemelerini sağladıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"200 bin civarındaki ailenin kartlarına her ay bir kilo et parası yatırmak suretiyle evlerine protein girmesini sağlıyoruz. Eskinin yaptığı kadar asfalt yaptık, kavşak yaptık. Hiçbirisine açılış yapıp reklam yapmadık. Çünkü onların da parası sizden çıkıyor. 5 yıl boyunca benim fotoğrafımı hiçbir yerde görmediniz. Hiçbir şekilde belediyenin imkanlarıyla kendi reklamımızı da yapmadık. Hep aranızda ve rahat ulaşılabilir oldum. Eğer halkın kaynaklarının boşa götürülmeden gerçek ihtiyaçlara harcanmasını istiyorsanız ve benden memnunsanız, sizlerden bir 5 yıl daha istiyorum."