(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis ile biraraya geldi. Yavaş, Ankara'nın geleceğine katkı sağlayacak ortak projeler geliştirmeyi ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi temenni ettiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'in kendisine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Marius Janukonis'e nazik ziyareti ve verimli görüşmemiz için teşekkür ediyorum. Ankara'mızın geleceğine katkı sağlayacak ortak projeler geliştirmeyi ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi temenni ediyorum."