Mansur Yavaş, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Mansur Yavaş, Polatlı\'da Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da gerçekleştirilen törende su sorunun çözümü için yapılan çalışmaları anlattı. CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya da Yavaş ile birlikte ilçeye büyük hizmetler getireceklerini belirtti.

10.02.2024 20:59
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yavaş, Polatlı'da su sorunun çözümü için yaptıkları çalışmaları anlattı.

CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya da Mansur Yavaş ile ilçeye büyük hizmetler getireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Yavaş ve Yıldızkaya, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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