Mansur Yavaş, Özgür Özel'i Meclis'te Ziyaret Etti

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te ziyaret etti. Yavaş, ziyaretin ardından "Polisin 100 yıllık bir partiye bu şekilde girmesi hoş olmadı. Allah korusun başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim canımız ciğerimiz" dedi.

Yavaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, partinin polisle gerilmesinin "son derece yanlış" olduğunu belirteek, "Normalde bunlar konuşularak çözülebilecek şeylerdi. Hoş olmadı. Polisin 100 yıllık bir partiye bu şekilde girmesi hoş olmadı. Allah korusun başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim canımız ciğerimiz. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı, üzüldük" ifadelerini kullandı.

Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle bir görüşmenin olup olmadığına ilişkin soruya ise "Bir görüşme olmadı" yanıtını verdi.