(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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