(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.