Mansur Yavaş, Sakarya Zaferi'ni Kutladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da Sakarya Zaferi'ne özel düzenlenen kutlamalara katıldı. Başkan Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine dikkati çekerek, "Bu zafer, Haymana ve Polatlı halkının büyük katkısıyla kazanılmıştır. Bu kahramanların torunları olarak sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Yavaş, Polatlı'da yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Sefo konseri öncesinde vatandaşlara seslenen Yavaş, şunları söyledi:

"Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktasıdır. 22 gün, 22 gece süren ve dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan bu zafer, Haymana ve Polatlı halkının büyük katkısıyla kazanılmıştır. Bu kahramanların torunları olarak sizleri tebrik ediyorum."

Mansur Yavaş, Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesinin ardından bölgenin turizm açısından daha da önem kazanacağını belirtti. Yavaş, Polatlı'nın milli mücadele rotasında önemli bir yer olduğunu ve bu rotayı tanıtarak bölgeyi hem tarımın hem de kültür turizminin merkezi haline getireceklerini ifade etti. Gençlere de seslenen Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşayacağını vurguladı ve konuşmasını, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek sonlandırdı.