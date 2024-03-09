Mansur Yavaş: 'Siz bir tane emekliye bir lira verdiniz mi? Destek oldunuz mu? Bırakacağız, yapacağız, edeceğiz. Olmaz'

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dikmen'de Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yavaş, "Siz bir tane emekliye bir lira verdiniz mi? Destek oldunuz mu? Bırakacağız, yapacağız, edeceğiz. Olmaz" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Dikmen SKM açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Çankaya'nın Ankara Büyükşehir'den 25 yıllık alacağı vardı. 25 yıldır Çankaya onlara oy vermiyor diye hizmet gelmiyordu. Nasıl olsa oy vermiyor diye. İşte bu zihniyet yönetti 25 yıl boyunca. 'Az oy verene az hizmet, çok oy verene çok hizmet' diye milleti aldattı. Niye aldattı diyorum? Zannedersiniz ki çok oy aldığı yerlere çok hizmet etmiş. Geçen Çubuk'taydım. Çok kalabalık bir ziyaretçimiz vardı. Hepsini anlattım. Siz hep yüzde 70-80 oy verdiniz. Onlar da dediler ki 'çok oy aldığımız yere çok hizmet ediyoruz'. Onlar hizmet ettiyse bizim bu 5 yılda yaptığımız hizmet neyin nesi? Dağa taşa asfalt yaptık. Kanalizasyon suyu olmayan köy bırakmadık Çubuk'ta.

"ÖDEDİĞİMİZ KİRALAR ONLARA YARAMADI"

Dolayısıyla değerli hemşerilerim, böyle belediye başkanlığı olmaz. Seçildikten sonra rozetini çıkarırsanız nerenin neye ihtiyacı varsa önce insan sağlığı, insan hayatı diyerek göreve başlarsınız. ÇED projeler yapıp 'eser bırakıyorum' demezsiniz. Buradan Dikmen Vadisi'nde borçlu olduğumuz daha önceki dönemden evleri yıkılmış bir sürü hak sahibi var. 10-15 yıl beklediler. Hem belediye çok kira ödedi. Ödediğimiz kiralar da onlara yaramadı.

"PARASINI SİZ VERİYORSUNUZ, HESAP VERMEK BOYNUMUN BORCU"

Şeffaf ihaleler yaptık. Halka da hesap verdik. Web sayfamızdan kuruşuna kadar bütün harcamalarımız görünüyor. Herkes kime kaç para verdiysek bunu görüyor. Bazı büyük projelerin pankartını asarak vatandaşı bilgilendiriyoruz. Bunu bir borç olarak görüyoruz. Çünkü benim aldığım maaş sizden geliyor. O yatırımlara harcadığınız para da sizden çıkıyor. Madem parasını siz veriyorsunuz, hesap vermek boynumun borcu değil mi? Nereye harcadığını göstermek boynumun borcu değil mi? Bunlar belediyeciliği öğrenecekler. Hesap vermeyi de öğrenecekler. Siz bir tane emekliye bir lira verdiniz mi? Destek oldunuz mu? Bırakacağız, yapacağız, edeceğiz. Olmaz.

"1 NİSAN'DAN SONRA HEPİMİZİ AŞIRI ZAMLAR BEKLİYOR"

31 Mart'tan sonra ne olacağını ben size söyleyeyim. Simit parasını 15 liraya çıkarttı zam yaptı ya fırıncılar odası. Bakanlığa çağırdılar. Hemen indirin. Zammı şimdi uygulamayın,1 Nisan'dan sonra uygulayın. Bu neyi gösteriyor? Hepimizi aşırı zamlar 1 Nisan'dan sonra bekliyor. İşte bunun önüne geçmenin bir tek yolu hükümeti ikaz etmektir. Ankara çapında ikaz etmektir. Yanlış yaptıklarını sandıkta göstermektir. Belediye meclisinin çoğunluğunu bize vermektir. Başka türlü olmaz. Nasıl olsa ne yazsak oy veriyorlar deyip fakir fukaranın üstüne o zamları bindirmekten hiç çekinmeyeceklerdir. Belli firmaların milyarlar tutan vergilerini silerken emekliden parayı esirgeyip yine zamları garibanın üstüne yükleyecekler.

"ANKARA'DAN UMUTLARI KALMAMIŞ HERHALDE"

Bu arada çıkıp olmayan metro projeleri 'hani yapmadın, hani yapmadın' deyip duruyorlar. Ben de Ulaştırma Bakanlığı'na yazı yazdım. Madem metroyu biz yaptık diyorsunuz, parasını bizden kısa zamanda alıyorsunuz. Şimdi Keçiören'de 3.3 kilometrelik uzatma işini de kesmeye başladılar. Kim yapmış oluyor o zaman bu metroları? Mamak metrosu için aldığımız kredi 8-10 yıl geri ödemeli. Uzun vade. Sen benden 4 yılda paranın hepsini kesiyorsun. Yarın Havaalanı metrosunu da yapsan Büyükşehir'den çatır çatır keseceksin. Yazdım Ulaştırma Bakanlığı'na verin biz yapalım. Çok uzun vadeli kredi bulup hiç olmazsa Ankara halkını ona göre borçlandırırız. Kısa sürede ödeyeceğiz diye başka hizmetlerden mahrum olmaz diye. Hayır dediler biz yapacağız. Vermediler. Peki ne yapıyorlar? 2022 yılından beri yatırım programında yapmıyorlar İstanbul'da Ekrem başkanla metro yarıştırıyorlar. Ankara'dan herhalde umutları kalmamış metroyu yarıştırmıyorlar.

"ANKETLERE GÖRE REKOR OYLA GELECEĞİZ"

Değerli hemşerilerim görünen o ki kendi anketleri bile büyük bir arayla seçimi kazanacağımızı gösteriyor. Evet büyük bir rekor oyla geleceğiz. Ama eksiğimiz meclis üyeliği, bir tek Meclis üyeliği eksik gelmemeli. Ben verdiğim sözleri tutuyorum."