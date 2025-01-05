Mansur Yavaş: "Su Fiyatlarını Vatandaşlarımızın Alım Gücüne Uygun Tutmayı Temel Öncelik Haline Getirdik" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Su Fiyatlarını Vatandaşlarımızın Alım Gücüne Uygun Tutmayı Temel Öncelik Haline Getirdik"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevde bulunduğu süre zarfında su fiyatlarını vatandaşların alım gücüne uygun tutmayı öncelik haline getirdiklerini belirtti. Yavaş, önceki belediye başkanları dönemindeki fiyatlarla karşılaştırmalar yaparak, su tarifelerindeki indirimleri vurguladı.

05.01.2025 19:48  Güncelleme: 20:07
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevde bulunduğu süre zarfında su fiyatlarını vatandaşların alım gücüne uygun tutmayı öncelik haline getirdiklerini belirtti. Yavaş, önceki belediye başkanları dönemindeki fiyatlarla karşılaştırmalar yaparak, su tarifelerindeki indirimleri vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabı üzerinden su fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yavaş açıklamasında, Melih Gökçek döneminde suyun metreküp fiyatının 1.7 dolar, Mustafa Tuna döneminde ise seçim öncesine kadar 1.5 dolar olduğunu hatırlattı. Su fiyatlarında yapılan düzenlemeye ile birlikte suyun metreküp başına 1 dolar olarak belirlendiğini aktaran Yavaş  "Bu fiyat, 2010-2018 yılları arasındaki fiyatların da altında" dedi.

Yavaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Görevde bulunduğumuz süre boyunca su fiyatlarını vatandaşlarımızın alım gücüne uygun tutmayı temel öncelik haline getirdik. Bu konuda geçmiş dönemlerin verileri de gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Melih Gökçek döneminde suyun metreküp fiyatı 1.7 dolar seviyesindeydi. Mustafa Tuna döneminde ise seçim öncesine kadar bu fiyat 1.5 dolar seviyesinde devam etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle birlikte, yeni su tarifesi metreküp başına 1 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 2010-2018 yılları arasındaki fiyatların da altında bir seviyedir.

"Elektriğe zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor"

Sudan alınan vergi ise zaten hükümete ödenmektedir. Biz bu vergiyi almadığımız gibi, alınan vergiden dolayı suçlanmayı da doğru bulmuyoruz. Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın. Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlarımız 10 metreküpe kadar suyu yalnızca 1 TL'den kullanırken; şehit ve gazi aileleri, engelli vatandaşlarımız ve üniversite öğrencilerimiz yüzde 50 indirimli tarife uygulamasından yararlanmaktadır. Ayrıca sosyal yardım kapsamına aldığımız asgari ücretli aileler için de yeni bir indirim çalışması başlatılmıştır. 2010-2018 döneminde, bir asgari ücretli, 10 metreküp su için maaşının ortalama yüzde 4,2'sini harcamak zorundaydı. Ancak 2019-2024 döneminde bu oran yüzde 1,9'a kadar gerilemiştir. Son olarak, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bu oran yüzde 1,64 seviyesine düşmüştür. Bu da asgari ücretli vatandaşlarımız üzerindeki su faturası yükünün yüzde 55-60 oranında azaltıldığı anlamına gelmektedir. Ancak bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken önemli bir gerçek vardır: 2019-2024 döneminde elektriğe yüzde 680 oranında zam yapılmıştır. Elektriğe zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?"

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Su Fiyatlarını Vatandaşlarımızın Alım Gücüne Uygun Tutmayı Temel Öncelik Haline Getirdik' - Son Dakika

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