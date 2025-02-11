Mansur Yavaş'tan CHP Lideri ve İBB Başkanına Vurgu

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin olarak, "Birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme, fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması için biriz ve beraberiz" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeye ve fotoğraf karesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.

Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."