CHP'nin "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması"... Mansur Yavaş: 20 Bin Lira Sefalet Ücretidir. Bu Ücreti Veriyorum Demek Emekliye 'Ölün' Demek

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emekli maaşlarının yetersizliği üzerine Ankara'da emeklilere yönelik destek programları başlattıklarını, bugüne kadar emeklilere 3 milyar 421 milyon liralık destek sağlandığını söyledi. Bu programı bütün CHP'li belediyelere yaydıklarını belirten Yavaş, "Hükümet yapmıyorsa biz yaparız" dedi. 20 bin liralık en düşük emekli maaşını "sefalet ücreti" olarak nitelendiren Yavaş, "Bu ücreti veriyorum demek emeklilere 'ölün' demek" ifadesini kullandı.

CHP'nin "Söz Emeklilerin" sloganıyla düzenlediği "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması", Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Bugün önemli bir toplantı yapıyoruz çünkü Meclis'te de direniliyor emekli hakkını alsın diye. Ama maalesef yine aynı şekilde 20 bin lira olarak kararlaştırdılar. Biz belediye başkanı olurken dedik ki belediye başkanı sadece park, bahçe yapan insan değildir, belediye başkanı kentinde yaşayan herkesin her türlü derdiyle ilgilenen insandır. Hele bir insan bugün açıkta kalıyorsa, aç kalıyorsa benim evimde rahat uyuyamamam lazım. Birden bire emeklilere verilen ücret asgari ücretin çok altında kaldığını görünce biz de belediye olarak derhal harekete geçtik. Bu yaş almış insanlar, hayatının büyük çoğunluğunu kamu hizmetinde veya özel sektörde geçiren insanlar bu saatten sonra gidip bir başkasından ödünç para isteyemez, yardım isteyemez belki evladı varsa onun da katkısıyla geçinebilir ama bu ücret sefalet ücretidir. Bu ücreti veriyorum demek emeklilere 'ölün' demek. Ben böyle algıladım ve derhal harekete geçtik ve emekli destek programı ilan ettik. 2023 yılı Ağustos ayında ilk başta 6 bin 100 emeklimizle başladı, daha sonra bu sayı 82 bin 209 emekli. Her ay aylık bin 500 lira nakit desteği alıyor. 750 lira sadece protein desteği alıyor, ayrıca kendilerine üç aylık doğal gaz desteği veriyoruz. Bir eczane ziyaretinde bol miktarda veresiye yazıldığını gördük ve hayırseverler vasıtasıyla iki defa Ankara'daki tüm eczanelerde bunu ödedik. Daha sonra bunu üstlendik ve ihtiyaç sahibi emeklilerimiz şimdi eczaneye gittikleri zaman katkı payı ödemesi gerekiyorsa bizden de destek alıyorsa otomatikman bunlar bize bildiriliyor ve o emekilimiz rahatça ilacını alıyor. Şu anda bunu bütün CHP'li belediyelere yayıyoruz. Hükümet yapmıyorsa biz yaparız.

"Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıpratamazlar, istedikleri iftirayı atsınlar"

Başkent Kart üzerinden şimdiye kadar sadece emeklilere ödenen 1 milyar 782 milyon lira nakit desteği, et desteği olarak 757 milyon lira, yakacak desteği olarak 342 milyon lira, sağlık katılım payı olarak da 4 milyon 861 bin lira toplamda emeklilerimiz için 3 milyar 421 milyon katıkıda bulunduk. Ankara'da şu anda 200 binin üzerinde destek olduğumuz aile var. Siz 25 yıldır bir belediye gördünüz şimdi 2019 yılından bu yana da farklı bir belediye gördünüz. Bir kıyas yapma imkanı gördünüz yani bir değişiklik yaptığınız zaman hayatınızda nelerin değiştiğini gördünüz. Ankara halkına hesap veren, onlarla paylaşarak karar alan, şeffaf ve toplumdaki bütün kesimleriyle ilgilenen bir belediye gördünüz. İşte diyoruz ki yarın iktidar değiştiğinde bu belediyeler örnek olduğu gibi CHP bütün programını özellikle desteğe ihtiyacı olan dezavantajlı gruplar olmak üzere halktan yana bütün gücünü kullanarak onların daha rahat yaşaması için nasıl bir imkan sağlayacağını şimdiden göstermiş oluyoruz. Geçen dönem 250 civarında belediyemiz vardı şu anda 400'ün üzerinde belediyemiz var. Dolayısıyla 11 büyükşehir belediye başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla CHP, Türkiye'nin birinci partisi oldu. Şu anda 400'ün üzerindeki belediyemizin çalışmalarıyla mutlaka yapılacak ilk genel seçimde iktidarın değişeceği görünüyor.

O zaman 'belediyeleri yıpratmak lazım' diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıpratamazlar, istedikleri iftirayı atsınlar. Bizler asla yalan söylemeyiz. Kusurumuz olursa özür dileriz ama bütün varımızı yoğumuzu, 24 saatimizi kentimizde yaşayan insanların rahat etmesi daha konforlu bir hayat yaşaması için çalışırız ve inşallah bu yaptığımız çalışmalardan sonra ilk genel seçimde de CHP birinci parti olacak ve bu karanlık günler ortadan kalkacak."