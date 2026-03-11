Mansur Yavaş'tan İlber Ortaylı'ya Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilgisiyle hepimize yol gösteren hocamızın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Dualarımız İlber hocamızla." ifadesini kullandı.