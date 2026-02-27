Mansur Yavaş'tan Mamak'ta İftar - Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Mamak'ta İftar

27.02.2026 23:24
ABB Başkanı Yavaş, Mamak'taki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi, dayanışma vurgusu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'ndeki iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın ve aynı anda amin demenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yavaş, 2019 yılından bu yana dayanışma kampanyalarının sürdüğünü ifade ederek "İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayarak 7 yıldır hep birlikte kimseyi aç bırakmadan kampanyalarımızı yapıyoruz." dedi.

Belediyeciliğin vatandaşın ihtiyacı olduğunda "benim yanımda kim var" dediği zaman karşısına çıkması olduğunu kaydeden Yavaş, "Herkesin ramazanı huşu içerisinde geçirmesini, ibadetini yapması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün burada çok güzel bir kalabalık toplanmış. Sizler davetimize icabet edip gelmişsiniz. Gerçekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Mamak'ta İftar

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
