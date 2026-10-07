Mansur Yavaş\'tan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar'da görevi başında uğradığı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Pursaklar'da görevi başında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.