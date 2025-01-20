Mansur Yavaş\'tan Ümit Özdağ\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır. Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir" tepkisinde bulundu.