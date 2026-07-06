(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaşamını yitiren tiyatrocu Zihni Göktay için yayımladığı taziye mesajında, "Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'tan Zihni Göktay İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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