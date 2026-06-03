Mansur Yavaş'tan Tihek Başkanı Vasip Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.