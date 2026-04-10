Mansur Yavaş: "İl Başkanımızın Bir An Önce Serbest Bırakılmasını Bekliyoruz"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 11:12  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, hukuka olan güvenin zedelendiğini ve Erkol'un bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İl Başkanımız Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. 1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir'de devam ediyor. Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara'da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi. Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:22:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.