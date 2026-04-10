Mansur Yavaş: "İl Başkanımızın Bir An Önce Serbest Bırakılmasını Bekliyoruz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İl Başkanımız Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. 1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir'de devam ediyor. Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara'da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi. Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

