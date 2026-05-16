Mansur Yavaş Yeniden Başkan Seçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği seçimleri sonucunda yeniden Başkanlığa seçildi.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. olağan toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, programda yaptığı konuşmada, Birlik olarak, 49 ilde 136 projeyle kültürel miras seferberliğinin ilk etabını tamamladıklarını belirterek bu projelerin birbirinden kıymetli olduğunu söyledi.

Birliğin, Türkiye'nin tarihi kentlerine, kültürel mirasına ve ortak hafızasına sahip çıkan güçlü bir dayanışma zemini olduğunu ifade eden Yavaş, "Bu Birliğin en önemli özelliği, siyaset üstü bir anlayışla hareket etmesidir. Çünkü kültürel miras hepimizin ortak emanetidir. Bu mirasa sahip çıkmak, hangi şehirden, hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Yavaş, bu anlayışla 2 yıl boyunca Birliğin kurumsal birikimini güçlendirmek, belediyeler arasındaki dayanışmayı artırmak ve Anadolu'nun tarihi kentlerine daha somut destekler sunmak için çalıştıklarını belirterek bu seçim sürecine de Birliğin ruhuna yakışır bir birliktelikle hazırlanmış olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Kültürel birikimi korumak için işbirliği yapmamız gerekiyor"

Birlik başkanlığı ve üyelik seçimleriyle ilgili liste oluşturma konusunda uzlaşma yaptıklarının dün kamuoyuna yansıdığını kaydeden Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin ortak mirası olan ve atalarımızdan gelen, bundan sonra da torunlarımıza ve onların torunlarına miras olarak aktaracağımız bu kültürel birikimi elbette korumak için işbirliği yapmamız gerekiyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu, Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşunda da böyleydi. Bundan sonra da bu şekilde devam etmesini, bugünkü bu uzlaşmada verilen birlikteliğin sembol olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde de yine ortak akılla, dayanışmayla ve birlikte çalışma iradesiyle yol almanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda tüm siyasi partilerimizin ortak mutabakatıyla encümen üyeliği ve komisyon üyelikleri için ortak listeler hazırlandı. Bu yaklaşımın, Birliğimizin siyaset üstü kimliğini ve dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyorum."

"Farklı siyasi partilerden üyelerimizin Birlikte, yerel yönetimde ekol oluşturduğunu görmekten keyif alıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Birliğin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci anlattı.

Geçmişte il ve ilçe belediyelerinin kültürel mirası korumak için projeler hazırlamakta zorlandıklarına değinen Büyükkılıç, "Tarihi Kentler Birliğimizin en önemli özelliği, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin parti ayrımı gözetmeden huzurlu biçimde çalışmalarını sağlamaktır. Buna hepimizin gereksinimi var. Bunda herhalde hemfikiriz. O açıdan değişik coğrafyalardan, farklı siyasi partilerden gelen üyelerimizin Tarihi Kentler Birliğinde, yerel yönetimde bir ekol oluşturduğunu görmekten de keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Büyükkılıç, kendilerini ve anlayışlarını günün koşullarına uygun olarak yenileme mecburiyetinde olduklarını belirterek, kentlerde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin bazı önerilerde bulundu.

Program açılış konuşmalarının ardından Birlik Meclisi Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Faaliyet raporunun tamamlanmasıyla seçim süreci başlatıldı. Tek aday olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliğinin yeni dönem başkanı seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Tarihi Kentler Birliğinin yeni döneminde görev alacak isimler de belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan seçildi.

Meclis I. Başkan Vekili olarak Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis II. Başkan Vekilli olarak ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse belirlendi.

Katip üyeliklere ise asil üye olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, yedek üye olarak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.