Manyas Gölü'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de, Manyas Gölü çevresindeki sazlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Manyas Gölü çevresindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
