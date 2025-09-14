Manyas Gölü'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Manyas Gölü'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

14.09.2025 17:34
Balıkesir'de Manyas Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'de, Manyas Gölü çevresindeki sazlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Manyas Gölü çevresindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

Manyas Gölü, Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam

