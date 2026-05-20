Manyas Karakolu Restorasyonu Tamamlanıyor

20.05.2026 10:27
Vali Sezer, Manyas Karakolu'nun restorasyonunun yüzde 80 tamamlandığını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin Yunan işgalinden kurtuluşunun ardından Türk bayrağının ilk kez asıldığı yapılardan biri olan tarihi Manyas (Reşadiye) Karakolu'ndaki ihya çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Sezer, çalışmaların sürdüğü Kaleiçi'ndeki karakol binasını gezerek incelemede bulundu.

Vali Sezer, gazetecilere, Edirne'nin Kaleiçi bölgesinin dünyada örneğine az rastlanan bir mimariye sahip olduğunu söyledi.

Bölgede Osmanlı döneminden kalan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını yansıtan birçok önemli konağının bulunduğunu belirten Sezer, "Bunlardan birisi de Manyas Karakolu. Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden biri. İstanbul'daki Cibali Karakolu gibi belirli yerlere yapılan karakollardan biri." dedi.

Sezer, binanın, Türk askerinin kenti Yunan işgalinden kurtardıktan sonra Türk bayrağının asıldığı ilk yapı olması nedeniyle sembolik bir özelliğinin de olduğunu dile getirdi.

Yangın sonrası tarihi özelliğini kaybeden binanın ve Cumhuriyet döneminde betonarme olarak emniyet teşkilatına hizmet verdiğini ifade eden Sezer, "Burayı tarihi hüviyetine kavuşturmak için kaynakları tarayarak binanın orijinal halini bulduk ve restorasyon çalışmasına başladık. Şuanda da yüzde 80 tamamlandı. Yakın zamanda da bitireceğiz. Burası hem bir müze hem sembolik de olsa vatandaşların geleneksel kıyafetleriyle polislerimizi görebileceği, hizmet alabileceği Kaleiçi'ni yansıtan bir yapı olacak. Bu yapıyla beraber çevresindeki yapılar da değişiyor. Onlar da restore ediliyor. Kaleiçi'ni ve Edirne'yi yansıtan önemli bir yapıyı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de incelemede yer aldı.

Kaynak: AA

