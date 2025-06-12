Manyas Kuş Cenneti Temalı Resim Sergisi Bandırma'da Açıldı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, doğanın eşsiz güzelliklerinden ilham alan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Göklerdeki Senfoni; Sonsuz Yolculuk – Manyas Kuş Cenneti" temalı karma resim sergisinin açılışı, Bandırma'nın kültürel yaşamına değer katan Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bandırma Belediyesi, doğadan ilham alan "Göklerdeki Senfoni; Sonsuz Yolculuk – Manyas Kuş Cenneti" temalı karma resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergi açılışına katılan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, doğayla sanatın buluştuğu bu anlamlı etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Manyas Kuş Cenneti'nin zengin biyolojik çeşitliliğini tuvallerine rengarenk yansıtan değerli sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Tüm sanatsever hemşehrilerimizi, bu etkileyici sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, kuş gözlemciliği ve doğa tutkunlarının yakından tanıdığı Manyas Kuş Cenneti'nin ekolojik zenginliğini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.