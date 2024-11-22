Manyas\'ta Kayın Tohumu Ekimi

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından kayın ağacı tohumu ekimi yapıldı.

İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, yaptığı açıklamada, 2024 yılı doğal gençleştirme programında yer alan 256 dekar sahada kayın ağacında bol tohum olması dolayısıyla arazi hazırlıkları tamamlanarak gençleştirmeye hazır hale getirildiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kudret Eğen'in, etkinliğe Gençlik Merkezi gençleri olarak katılmak istediklerini söylediğini aktaran Şen, "Beraberce kırsal Karakabaağaç ormanlık alanında 256 dekar alana 200 kilogram kayın tohumunu, tohum ağaçlarının zayıf olduğu alana serpiştirdik." dedi.

Şen, etkinliğin çevre temizliğiyle tamamlandığını sözlerine ekledi.