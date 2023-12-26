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Mao Zıdong'un 130. doğum yıl dönümü anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mao Zıdong'un 130. doğum yıl dönümü anma töreni düzenlendi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Tören, Tienanmın Medyanı'nda Mao'nun mozolesinde gerçekleşti ve Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve ÇKP Siyasi Büro Daimi Komitesi üyeleri katıldı. Mao'nun mumyalanmış naaşını selamladıktan sonra, ÇKP Merkez Komitesi üyelerinin katıldığı bir sempozyum düzenlendi. Devlet Başkanı Şi, Mao'nun tarihe silinmez iz bıraktığını vurguladı.

Mao Zıdong\'un 130. doğum yıl dönümü anma töreni düzenlendi
26.12.2023 - 16:39,  Güncelleme: 16:44
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Tienanmın Medyanı'nda Mao'nun mozolesinde düzenlenen törene, Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi üyeleri katıldı.

Devlet Başkanı Şi ve diğer liderler, Mao'nun mumyalanmış naaşını üç kere eğilerek selamladı.

Törenin ardından, Büyük Halk Salonu'nda ÇKP Merkez Komitesi üyelerinin katıldığı sempozyum düzenlendi.

Şi, burada yaptığı konuşmada, Mao'nun "halkın, ülkesinin efendisi olduğu 'yeni Çin'i kurarak tarihe silinmez iz bıraktığını" vurguladı.

Çin'in kurucu lideri Mao, her 10 yılda bir doğum yıl dönümünde törenle anılıyor.

Devlet Başkanı Şi, Çin lideri olarak ikinci kez anma törenine öncülük etti.

Kaynak: AA
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