Myanmar Hesap Verebilirlik Projesi (MAP) Direktörü Christopher Gunness, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Myanmar'ın soykırım suçu işlediğine hükmedildiği davanın İsrail'e karşı açılan davaya emsal teşkil edebileceğini söyledi.

Myanmar'da 2021'de yapılan askeri darbe sonrası ülkede işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları gibi ihlalleri inceleyen ve sorumluların yargılanmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Londra merkezli MAP'ın kurucusu ve direktörü Gunness, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırım işlediğine hükmettiği kararını AA muhabirine değerlendirdi.

İlk kez Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bir devletin UAD tarafından soykırım yapmaktan suçlu bulunduğunu söyleyen Gunness, Myanmar'ın soykırımdan yargılandığı davanın Nazi savaş suçlularının yargılandığı Nuremberg mahkemelerinde görülen davalara eşdeğer öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gunness, dava sonucunda Myanmar'a yüklenen sorumluluğun büyük olduğunu belirterek "Myanmar'ın el koyduğu, yok ettiği ve yaktığı malları sahiplerine iade etmesi, yapamıyorsa tazminat ödemesi gerekiyor. Müslümanlara öldürülen yakınlarını bulmaları ve İslam inancına göre defnetmeleri için yardım etmek zorunda. Ailelerin bir araya gelmesini sağlamak zorunda." dedi.

UAD'nin Myanmar'a getirdiği sorumlulukların bir "alışveriş listesi" gibi uzun olduğunu dile getiren Gunness, "(Myanmar'ın) İki yıl içinde neler yaptığıyla ilgili rapor vermesi gerekiyor. Yapmazlarsa bizi ilginç gelişmeler bekliyor. Çünkü bunları yapmalarının önünde pratik problemler var." diye konuştu.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing mahkeme kararlarını kabul etmeme ihtimaline değinen Gunness, "Hlaing, kararları kabul etmediği takdirde aralarında ABD, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu Soykırım Sözleşmesi'nin imzacıları kararlara uyulması için baskı yapmak için hangi önlemlerin alınacağını değerlendirmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Gunness, sözleşmenin imzacılarının sözleşmeye uyulduğundan emin olmak zorunda olduğunun altını çizerek "Burada Myanmar'a baskı olarak öncelikle ekonomik yaptırımlar uygulanması ve Myanmar ordusuna askeri malzeme satışının durdurulması geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"ASEAN tüm ilişkileri kesmeli"

Gunness, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın hala devam ettiğine dikkati çekerek "Soykırım hiç durmadı. Hala Rohingya halkını, pazar alanlarını, hastaneleri, okulları ve her türlü sivil altyapıyı hava saldırılarıyla vurmaya devam ediyorlar. Sözleşmenin imzacılarının soykırımı önlemek kadar cezalandırma sorumluluğu da bulunuyor." dedi.

Soykırım sorumlularını cezalandırma görevinin öncelikle Myanmar devletine düştüğünü söyleyen Gunness, "Özellikle Hlaing'in adı mahkeme başkanı tarafından özellikle anıldı. (Myanmar) Öncelikle Hlaing'in peşine düşmek zorunda." diye konuştu.

Myanmar'ın sorumluları cezalandırmadığı takdirde BM üyelerinin üzerine bir görev düştüğünü ifade eden Gunness, soykırımda parmağı bulunanların uluslararası bir mahkemede yargılanması yönünde beklenti bulunduğunu aktardı.

Bu noktadan önce Myanmar'ın tepkisini görmek gerektiğine işaret eden Gunness, Arakanlı Müslümanların güvenli bir geri dönüş yönündeki beklentilerine de değindi.

Gunness, UAD'nin geri dönüşlerin sağlanması yönünde de kararı bulunduğunu hatırlatarak Bangladeş, Çin ve Hindistan'a sığınan Arakanlıların bu ülkelerde zorlu şartlarda yaşadığını ve geri dönüş için beklediğini kaydetti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerine de önemli bir görev düştüğünü söyleyen Gunness, "ASEAN üyelerinin de angajmana girme politikası sona ermek zorunda. Çünkü Mahkemenin bu yasa dışı durumu destekleme riski bulunan angajmana girmeme konusundaki kararı çok net. Ekonomik, askeri ve diplomatik işbirliği sona ermeli. ASEAN (Myanmar'la) tüm ilişkileri kesmeli." ifadelerini kullandı.

"İsrail'e karşı dava açan avukatlar Myanmar davasını emsal olarak kullanacaktır"

Aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) eski sözcüsü olan Gunness, Myanmar hakkında verilen kararın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası açısından da önemli olduğunu söyledi.

Myanmar davasında Mahkemenin soykırıma teşvik suçu ve sivil kayıpların boyutuna yönelik yaptığı değerlendirmelerin İsrail'e yönelik soykırım suçlamalarıyla da ilgili olabileceğini belirten Gunness, "Myanmar hükümeti, soykırımı isyanı bastırmak olarak nitelendirmeye çalıştı ancak UAD hakimleri, sivil kayıpların boyutlarını göstererek bunun bir isyanı bastırma girişimi olamayacağını söyledi. İsrail'in öldürdüğünü belirttiği Hamas üyelerinin sayısının öldürülen sivil sayıları karşısında ne kadar küçük olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Gunness, Myanmar davasının İsrail'e karşı açılan dava için emsal teşkil edebileceğinin de altını çizerek "İsrail'e karşı dava açan avukatlar, Myanmar davasının yüzlerce sayfalık karar metnini kelime kelime okuyacak ve İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım işlediğini göstermek için bunu emsal olarak kullanacaktır." diye konuştu.