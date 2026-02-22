Mar-a-Lago'ya Girişte Silahlı Kişi Vuruldu - Son Dakika
Mar-a-Lago'ya Girişte Silahlı Kişi Vuruldu

22.02.2026 18:00
ABD Gizli Servisi, Trump'ın Mar-a-Lago'sına girmeye çalışan bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - ABD Gizli Servisi, Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'a ait Mar-a-Lago tatil köyünün güvenlik çevresine yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin ajanlar tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Gizli Servis'ten yapılan açıklamada, 20'li yaşlardaki kimliği henüz açıklanmayan kişinin, yerel saatle yaklaşık 01.30'da West Palm Beach'te bulunan tesisin kuzey kapısı yakınlarında görüldüğü belirtildi. Şüphelinin yanında av tüfeğine benzeyen bir silah ile bir yakıt bidonu bulunduğu ifade edildi.

Olay sırasında Başkan Trump'ın Mar-a-Lago'da değil, Washington'da bulunduğu bildirildi.

Kurum, Gizli Servis koruması altında bulunan başka hiçbir kişinin olay sırasında tesiste bulunmadığını kaydetti.

ABD Gizli Servisi İletişim Şefi Anthony Guglielmi, silahlı kişinin Gizli Servis ajanları ile Palm Beach County Şerif Ofisi'nden bir görevli tarafından durdurulmaya çalışıldığını, ardından kolluk kuvvetleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Guglielmi, olayın kişinin geçmişi, olası motivasyonu ve güç kullanımını da kapsayacak şekilde FBI, ABD Gizli Servisi ve Palm Beach County Şerif Ofisi tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Siyasi şiddet endişesi

ABD'de son dönemde siyasi şiddet olaylarına ilişkin endişeler artarken, Trump 2024 yılında biri West Palm Beach'teki golf sahasında olmak üzere iki ayrı suikast girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Haziran 2025'te Minnesota'da Demokrat eyalet milletvekili Melissa Hortman eşiyle birlikte silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, daha sonraki aylarda muhafazakar aktivist Charlie Kirk de suikasta uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA

