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Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesinde Meryem Ana ayini yapıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki Meryem Ana bayramı ayini, kentteki Hristiyan vatandaşların katılımıyla başladı.

Medeniyetler beşiği olan Hatay'da farklı inançlara sahip insanlar, yüzlerce yıllardır aynı yaşam alanını paylaşmaya devam ediyorlar. Asrın felaketi sonrası bölgede birçok ibadet ve birçok gelenek yapılamazken, uzun zaman sonra yeniden gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. İskenderun ilçesinde bulunan Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü ayini yapıldı. Ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Meryem Ana bayramını coşkuyla kutladıklarını belirten İlyas Edip Terbiyeli (50), "Bugün İskenderun Ortodoks kilisesinde ve diğer tüm kiliselerde Meryem Anamızın göğe yükselmesinin bayramı kutlanmaktadır. Bu Hristiyan cemaati içerisinde büyük bayramlardan bir tanesidir. Her sene coşkuyla kutlanır. İnsanlar ayinlerine gelirler dualar ederler, mumlarını yakarlar ve kutsal aine iştirak ederler. Biz de bugün 15 Ağustos tarihi itibariyle İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks kilisesindeyiz. Bu büyük bayramı kutlamak üzere burada toplandık. Bu tür bayramların ve bu bayramların bütün bölgemize, bütün dünyaya, bütün halkımıza, bütün insanlara barış ve huzur getirmesini istiyoruz. Bütün dualarımız bu yönde inşallah bundan sonraki zamanlarda da hep bu barış ve huzurlu günler içerisinde bayramlarımızı kutlar ve güzel günlere yelken açarız, inşallah" ifadelerine yer yerdi.

Ayini İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti. Kiliseye gelen vatandaşlar mum yaktı ve ayinde dua etti.