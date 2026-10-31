Maradona 66. doğum gününde kızlarının mesajları ve Arjantin'deki anmalarla anıldı - Son Dakika
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Maradona 66. doğum gününde kızlarının mesajları ve Arjantin'deki anmalarla anıldı

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Diego Armando Maradona, 66. doğum gününde kızları Dalma ve Gianinna'nın duygusal mesajları ve Arjantin'deki anma etkinlikleriyle yad edildi. Arjantin Birinci Ligi maçlarında saygı duruşu yapılırken, Buenos Aires'te taraftarlar ve Maradona Kilisesi üyeleri anma buluşmaları düzenledi.

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, doğumunun 66. yılında ailesinin duygusal mesajları ve hayranlarının ülke genelinde düzenlediği anma etkinlikleriyle yad edildi.

Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna, sosyal medya hesaplarından babalarının doğum gününü kutlayarak duygusal paylaşımlarda bulundu.

Diego Maradona'nın en büyük kızı Dalma Maradona, babasıyla çocukluk yıllarına ait siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Zamanla daha az acıttığı yalan... Seni her geçen gün daha çok özlüyorum... Gökyüzündeki doğum günün kutlu olsun! Hak ettiğin adalete kavuşman için tüm kalbimle 3 dileğini dileyeceğim."

Maradona'nın küçük kızı Gianinna da babasıyla çekilmiş bir fotoğrafına yer vererek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en mutlu doğum gününü geçir güzel babacığım, gökyüzü senin! Bugün de yönümüzü bulamasak bile, doğum günün kutlu olsun baba. Birlikte geçirdiğimiz bir ömür için teşekkür ederim. Bana neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni tüm ruhumla ve daha da ötesiyle seviyorum, sana olan özlemimi ve sohbetlerimizi sadece sen bilirsin. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığın için teşekkürler. Yeniden buluşana kadar, gel ve beni bul. Sonsuzluğun içinde her zaman birbirimizi bulacağız. Teşekkür ederim, seni seviyor ve çok özlüyorum."

Arjantinliler Maradona'yı unutmadı

Arjantin'de Maradona'nın 66. doğum günü dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Arjantin Birinci Ligi'nde gün boyunca oynanan karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar özel pankart ve formalarla Maradona'yı andı.

Başta Maradona'nın çocukluğunu geçirdiği Villa Fiorito mahallesi olmak üzere Buenos Aires'in farklı noktalarında taraftar grupları ve Maradona Kilisesi üyeleri anma buluşmaları gerçekleştirirken, yıldız futbolcunun formasını giydiği Boca Juniors, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys ve Gimnasia La Plata gibi kulüpler de özel törenler ve video gösterimleri düzenledi.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve FIFA da yayımladıkları mesajlarla Maradona'yı andı.

Maradona'nın ölümü

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Maradona'nın yaşamının son iki haftasında yanında bulunan masörü Nicolas Taffarel, efsane futbolcunun "tamamen ödem topladığını", idrar söktürücü ilaçlarını bıraktığını ve ölümünden bir gün önce kendisine, "Hiçbir şey istemiyorum, hepsi bu." dediğini aktarmıştı.

Taffarel, bunun Maradona'nın kendisine söylediği son sözler olduğunu ifade etmişti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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