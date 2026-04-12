Marble İzmir'de 'D-ESIGN Arena' ile Sektör Buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 14-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek Marble İzmir fuarında, 'D-ESIGN Arena' konseptiyle kurgulanan D Holü'nde gerçekleştirilecek Marble Talks programı, sektör temsilcilerini, mimarları, tasarımcıları ve akademisyenleri bir araya getirecek. Üç gün sürecek konuşma serisi kapsamında, doğal taşın mimari projelerdeki yeri, tasarım yaklaşımları, sürdürülebilirlik, küresel pazar dinamikleri ve dijitalleşme gibi başlıklar ele alınacak, geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Program, 14 Nisan saat 15.00'te Doç. Dr. Selçuk Demirci moderatörlüğünde İç Mimar Yeşim Kozanlı'nın konuşmacı olduğu 'Zamanın İzi' oturumuyla başlayacak ve aynı gün ödül törenleri gerçekleştirilecek. 15 Nisan'da, 'Mimari Projelerde Doğal Taş Hikayeleri' ve 'Küresel Pazarda Doğal Taş: Yerel Güç ve Değişen Dinamikler' gibi oturumlarla devam edecek, uluslararası akademisyenler ve sektör liderleri katkı sağlayacak. 16 Nisan'da ise 'Sürdürülebilir Tasarım ve Doğal Taş' ile 'İyi Tasarım Yeter mi? Yeni Medyada Görünür Olmanın Kodları' oturumları güncel konulara odaklanacak.