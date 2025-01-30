Marcos Jr, Çin'e Typhon Füzesi Şartı Sunduk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marcos Jr, Çin'e Typhon Füzesi Şartı Sunduk

Filipinler Başkanı Marcos Jr, Çin'in agresif davranışlarını durdurması halinde ABD füzelerini kaldırmayı teklif etti.

30.01.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan ve zorlayıcı davranışlarını" durdurması karşılığında, ülkesindeki ABD yapımı orta menzilli Typhon füze sistemini kaldırmayı teklif etti.

Marcos Jr, basına yaptığı açıklamada, Pekin'in tutumunu anlamadığını çünkü kendilerinin, Çin'in "Filipinler'in sahip olduğundan bin kat daha güçlü" füze sistemleri hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Çin'e, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı yapan Marcos Jr, "Çin ile bir anlaşma yapalım. Topraklarımızda hak iddia etmeyi bırakın, balıkçılarımızı taciz etmeyi bırakın ve yaşamalarına izin verin, teknelerimize çarpmayı bırakın, insanlarımıza tazyikli su sıkmayı bırakın, bize lazer atmayı bırakın ve saldırgan ve zorlayıcı davranışlarınıza son verin. Biz de Typhon füzelerini iade edelim." ifadelerini kullandı.

Associated Press'e konuşan üst düzey bir Filipinli yetkili de orta mesafe güdümlü Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen silah sisteminin, yaklaşık 2 hafta önce Filipinli savunma yetkililerine danışılarak kuzeyden başkent Manila yakınlarındaki stratejik bir bölgeye yeniden yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Filipinli yetkili, ABD füze sisteminin artık Güney Çin Denizi'nde tansiyonun yükseldiği bölgeye daha yakın olduğunu bildirdi.

ABD ordusu, orta menzilli Typhon füze sistemini Nisan 2024'te Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmıştı.

Çin, defalarca Filipinler'den bu füze sistemini kaldırmasını talep etmiş ve bunun "jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını körüklediğini" iddia etmişti.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ise Çin'in füze sisteminin kaldırılması talebini, Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendirerek reddetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ferdinand Marcos, Filipinler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marcos Jr, Çin'e Typhon Füzesi Şartı Sunduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Marcos Jr, Çin'e Typhon Füzesi Şartı Sunduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.