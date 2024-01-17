Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi 18 puanla 8'inci sırada tamamlayan Mardin 1969 Spor, ligin 16. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Karabük İdmanyurdu Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Ender Alkan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
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