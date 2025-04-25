Mardin 1969 Spor, Orduspor Maçına Hazır

Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

Takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Yarın saat 15.00'da başlayacak müsabakada Mardin 1969 Spor, galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.