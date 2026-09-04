Mardin Artuklu'da boş arazide hortum oluştu, cep telefonuyla kaydedildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında boş arazide hortum oluştu. Gökyüzüne yükselen hortum çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kısa süre sonra etkisini yitirdi.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında boş arazide hortum oluştu. Gökyüzüne doğru yükselen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum, kısa süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
Kaynak: DHA
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