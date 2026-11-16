Mardin Artuklu'da iki grup arasındaki kavgada hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da iki grup arasındaki kavgada hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı

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Mardin Artuklu\'da iki grup arasındaki kavgada hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 14 haftalık hamile kadınla birlikte 3 kişi yaralandı; yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, 2 grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada, 14 haftalık hamile kadının da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muhittin Ş. (55), Jiyan E. (28) ve Mehmet Ş.'nin (24) yaralandığı belirlendi. Yaralılardan Jiyan E.'nin 14 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiYerel Haberler3. SayfaArtukluMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da iki grup arasındaki kavgada hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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