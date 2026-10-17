Mardin Artuklu'da jandarma, kaçak sigara operasyonunda 7 bin 500 paket ele geçirdi

Mardin Artuklu'da jandarma, kaçak sigara operasyonunda 7 bin 500 paket ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde jandarmanın kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonunda 7 bin 500 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 bin 600 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 150 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?