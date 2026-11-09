Mardin Artuklu'da trafo yangınında patlamalar çarşı esnafını endişelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Artuklu'da trafo yangınında patlamalar çarşı esnafını endişelendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Mardin Artuklu\'da trafo yangınında patlamalar çarşı esnafını endişelendirdi
Haber Videosu

Mardin Artuklu'daki tarihi Tellallar Çarşısı'nda trafoda çıkan yangında patlamalar paniğe yol açtı. Alevlerin tarihi dükkânlara sıçrama ihtimali esnafı endişelendirirken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve trafoda onarım başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki tarihi Tellallar Çarşısı'nda elektrik trafosunda çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, trafoda onarım çalışması başlatıldı.

Yangın, öğleden sonra Artuklu ilçesi 1'inci Cadde üzerindeki tarihi Tellallar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan yükselen duman ve alevleri gören çevre esnafı ile vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında trafoda üst üste patlamalar yaşandı. Alevlerin tarihi dükkanlara ve ahşap yapılara sıçrama ihtimali, çarşı esnafında endişeye neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik dağıtım şirketi tarafından trafoda onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA
ArtukluMardinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
Dolmuş durağında silahlı saldırı 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti
16:07
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 16:15:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da trafo yangınında patlamalar çarşı esnafını endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android