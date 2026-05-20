Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

20.05.2026 20:12
8 bin öğrenci, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde keplerini havaya fırlattı.

MARDİN Artuklu Üniversitesi'nde 16 fakülte ve meslek yüksekokulundan mezun olan yaklaşık 8 bin öğrenci, kep fırlattı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite yerleşkesindeki futbol sahasında düzenlenen törende mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Programda üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi. Mezun olan bazı öğrenciler daha sonra keplerini havaya fırlattı.

'ONURLU VE MUTLU ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ'

Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak akademik başarının yanında öğrencilerin mutlu ve onurlu bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak üzerinde en çok durduğumuz şeylerden biri onurlu ve mutlu öğrenciler yetiştirmektir. Bu iki kavramı çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Akademik Başarılar, her geçen gün insanın biraz da dünyevi kaygılarla kendine bir şey kattığı başarılardır. ve sonuç itibariyle bu başarılar mutluluğun anahtarı da değildir. Hayat içinde insanı mutlu kılan en önemli şeylerden biri hem onuruyla hem de mutlu bir şekilde yaşama becerisini gösterebilmesidir. Biz üniversitemizde Mardin Artuklu Üniversitesi olarak öğrencilerimize, akademik başarı kadar bu iki konuda da yetiştirmeye onları onurlu ve mutlu bireyler, insanlar olarak topluma kazandırmaya çalıştık. Bu süreçteki en önemli tespitim öğrencilerimizin onurlu ve mutlu olma konusunda dünyadaki kendi emsallerinden çok daha önde olduğu meselesidir. Bu üniversitemiz için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Üniversitemizde en çok duyduğunuz iki kavram arkadaşlar antisiyonist ve antiemperyalist kavramlarıdır. Biz öğrencilerimizi dünyayı da onurlu ve özellikle de çocukların mutlu olabileceği bir seviyeye taşımaları için bu iki kavram çerçevesinde yetiştirmeye çalıştık. Ki bu süreçte öğrencilerimizin sosyal olaylara verdikleri tepkiler ve kendi dinamik yapılarına da kullandıkları alanlar bu konuda üniversitemizin de başarılı olduğunu gösteriyor. Bugün fiziksel olarak üniversitemizden ayrılıyor olabilirsiniz. Fakat Mardin Artuklu Üniversitesi ile aranızdaki bağın ömür boyu devam edeceğine inanıyorum. Bu kampüsün hatıraları, bu şehrin sesi, bu toprakların ruhu daima sizinle olacaktır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Kaynak: DHA

