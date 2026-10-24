Mardin Artuklu Üniversitesinin dijital bağımlılık projesi Sibiu'da tanıtıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yürütülen ve dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Sanal Dünyadan Gerçek Dünyaya: Dijital Gölgeler" projesi, Romanya'da düzenlenen uluslararası Erasmus+ eğitim programında tanıtıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Işık, 19-25 Ekim'de Romanya'nın Sibiu kentinde gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.

Işık, programda projenin amaçları, uygulama yöntemleri ve dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları farklı ülkelerden katılımcılarla paylaştı.

Yeşilay, İbn Haldun Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Toplum 5.0: Dijital Denge, Sorumlu Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı" kapsamında birincilik ödülü kazanan proje, dijital teknolojilerin bireyler üzerindeki görünmeyen etkilerini sinemanın anlatım gücüyle ortaya koymayı hedefliyor.

Disiplinlerarası bir ekip tarafından yürütülen proje kapsamında gelişmeleri kaçırma korkusu, cep telefonundan uzak kalma kaygısı, internetsiz kalma korkusu, çevrim içi alışveriş bağımlılığı ve çevrim içi kumar bağımlılığı olmak üzere beş konu, özgün senaryolara dayanan kısa filmlerle ele alınıyor. Görsel hikaye anlatıcılığından yararlanılan projeyle özellikle gençlerin dijital alışkanlıklarını sorgulamaları ve teknolojiyi daha bilinçli kullanmaları amaçlanıyor.