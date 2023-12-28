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Mardin Belediyesi Kışlık İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Mardin Belediyesi Kışlık İlaçlama Çalışması Başlattı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, haşerelerin üremesini önlemek amacıyla kışlık ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kış mevsiminde ilçe merkezleri, kırsal mahalleler ve mezralarda haşerelerin üremesini engellemek için çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, sazlıklar ve boş inşaat alanlarında ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları kent merkezinde her gün, ilçe merkezlerinde haftada iki gün ve kırsal mahallelerde haftada bir gün gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesi ve yaz aylarında çoğalması engelleniyor.

Mardin Belediyesi Kışlık İlaçlama Çalışması Başlattı
28.12.2023 - 14:59,  Güncelleme: 15:06
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Mardin'de belediye haşerelerin üremesini önlemek için kışlık ilaçlama çalışması başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevsimsel hava şartlarına göre haşerelerin üremesini önlenmesi için 12 ay boyunca ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kış mevsiminde 10 ilçe, 860 mahalle ve mezralarda kışlık ilaçlama çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda, tüm ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde cadde ve sokaklarda haşerelerin üremesini önlemek için çöp konteynerlerinde, gübrelik alanlarda, sazlıklarda, boş inşaat alanlarında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

İlaçlama çalışmaları kent merkezide her gün yapılırken, ilçe merkezileri ile büyük beldelerde haftada iki gün ve kırsal mahallelerde ise hafta bir gün gerçekleştiriliyor.

Kışın yapılan ilaçlama çalışması ile karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesi ve özellikle yaz aylarında çoğalmasının önüne geçiliyor.

Kaynak: AA
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