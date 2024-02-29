Mardin Büyükşehir Belediyesi, 32 Bin 293 Öğrenciye Deneme Sınavı Düzenledi - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 32 Bin 293 Öğrenciye Deneme Sınavı Düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 32 Bin 293 Öğrenciye Deneme Sınavı Düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav hazırlık sürecini desteklemek amacıyla 10 ilçede 32 bin 293 öğrenciye deneme sınavı düzenledi. Sınav, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirildi.

29.02.2024 16:57
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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 293 öğrenciye yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, öğrencilerin sınava hazırlık sürecini desteklemek, başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümlerde öğrenim görmelerini sağlamak adına ortaokul ve lise öğrencileri için deneme sınavı gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mardin genelinde eş zamanlı olarak ikincisi düzenlenen deneme sınavı, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan TYT şeklinde yapıldı.

10 ilçede düzenlenen sınava, toplam 32 bin 293 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesi, 32 Bin 293 Öğrenciye Deneme Sınavı Düzenledi - Son Dakika
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