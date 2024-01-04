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Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl açılan aşevi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevinde günlük olarak 600 kişilik yemek hazırlanırken, sağlıklı ve hijyenik ortamda pişirilen yemekler, belediye ve SYDV ekipleri tarafından belirlenen adreslere teslim ediliyor. Şu ana kadar 14 bin ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor
04.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:09
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Mardin Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 9 Kasım'da açılan aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan olmak üzere 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip aşevinde, günde bir öğün olmak üzere yaklaşık 600 kişilik yemek yapılıyor.

Sağlıklı ve hijyenik ortamda pişirilen yemekler, Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin koordinesinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde önceden belirlenen adreslere teslim ediliyor.

Haftanın 7 günü çalışmaların sürdüğü aşevinde şu ana kadar 14 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıldı.

Kaynak: AA
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