Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin, Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde ulaşımın rahat ve sağlıklı yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zafer Sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı, Cizre Caddesi için PMT çalışmaları devam ediyor. Kızıltepe ilçesinde Sebze Hali Yolu'nda sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Ömerli ilçesinde ise Ziyaret yolunda parke çalışmaları sürüyor.

22.02.2024 12:09
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Mardin'de ulaşımın rahat ve sağlıklı yapılabilmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının el vermesi üzerine Nusaybin, Kızıltepe ve Ömerli ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Mahallesi Zafer Sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı. Cizre Caddesinde serimi yapılacak sıcak asfalt öncesi PMT çalışmaları devam ediyor.

Daha önce zemin çalışmaları yapılan ve hazır hale getirilen Kızıltepe ilçesi Sebze Hali Yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Ömerli ilçesinde ise, Ziyaret yolunda zemin iyileştirme çalışmalarının ardından başlatılan parke çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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