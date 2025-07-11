Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı
11.07.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerinin artırılması için ek protokol imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerinin artırılması için ek protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy tarafından ek protokol imzalandı.

Törende konuşan Vali Akkoyun, Mardin'de göreve başladıkları günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu adımlara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"2023 yılı içerisinde eylül ayından geçerli olmak üzere yürürlükteki toplu iş sözleşmesindeki haklara ilave olarak daha önce işçi kardeşlerimize 5 bin liralık zam yapmıştık. Hak-İş ve Hizmet-İş sendikalarımızla uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucu talepler ve öneriler değerlendirilerek bütçe imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. Bugün de bu çalışmanın sonucunu işçi kardeşlerimize müjde olarak verdik ve protokol ile resmiyete kavuşturduk. Bu kapsamda, bünyemizde çalışan 1884 işçimize haziran ayından itibaren yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilave olarak, her bir işçimize net 8 bin lira refah payı veriyoruz. Bu iyileştirmeyle birlikte işçilerimizin en düşük aylık maaşı 40 bin liraya yükselmiş oldu. Yaptığımız bu ücret artışının idaremize 2025 yılı maliyeti yaklaşık 200 milyon liradır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu artış, sahada vatandaşlarımıza hizmet veren tüm işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığıdır. İnşallah bu iyileştirme, hem emeklerinin karşılığını almaları hem de hizmet noktasındaki gayretlerinin artması açısından büyük bir motivasyon ve moral olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanların enflasyona ezdirilmemesi hususundaki iradesini şiar edindiklerini vurgulayan Akkoyun, gelecek dönemlerde de işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini, tüm çalışanların emeklerinin karşılığını almasına gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da işçilerin el emeği, göz nuru ve alın terinin karşılığını alması için istişarede bulunarak çalışma yaptıklarını, bu noktada Vali Akkoyun'un her zaman desteğini gördüklerini ifade ederek, işçiler adına kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

Akkoyun ve Ersoy daha sonra belediye binası önünde işçilerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Törene, Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin de katıldı.

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş... Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı

21:51
CHP lideri Özel: O baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
CHP lideri Özel: O baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
20:59
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
11:28
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
11:09
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı
İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
10:58
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
10:46
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
10:44
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:25
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 22:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.