Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-39' operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medaya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J- SİHA'ların desteğiyle jandarma jözel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla 'Kahramanlar-39' operasyonu düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 'Piling Mardin' kod adlı Delil Bal, gri kategoride yer alan 'Demhat Amad' kod adlı İslam Ölçay ve Suriye uyruklu 'Welat' kod adlı Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Teröristlerin 2015 yılından bugüne kadar başta Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı ve Jandarma Astsubay Mehmet Gündüz'ün şehit olduğu birçok terör olayına katıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.