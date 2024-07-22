Mardin'de 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 14 şüpheli tutuklandı

Mardin\'de 14 şüpheli tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

22.07.2024 11:47
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Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 45 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 15-21 Temmuz'da çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 45 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Mardin, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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