Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 520 şüpheliden 145'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-28 Şubat'ta kentte arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 520 kişi yakalandı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 145 şüpheli tutuklandı, 375 kişi serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 145 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?