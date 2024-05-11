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Mardin'de 163 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Enver Türkmen, burada yaptığı konuşmada, 163 kişiden oluşan ilk hacı adayı kafilelerini gönderdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Türkmen, "Hacılarımızın hac ibadetini yapıp, huzur içinde memleketlerine, evlerine ve sevdiklerine geri dönmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Uğurlamaya, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, müftülük personeli ve hacı yakınları katıldı.