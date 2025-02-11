Mardin'de 25,5 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin Boztepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyon kapsamında bir tırda yapılan aramada, 10'ar kilogramlık paketler halinde 25,5 ton sahte toz deterjan bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.