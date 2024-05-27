Mardin'de 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Mardin\'de 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

AK Parti İl İnsan Hakları Birimi Başkanı Muharrem Çakar, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığını belirterek, darbenin vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade etti. Ayrıca, 15 Temmuz'da milletin vakur duruşuyla darbe girişiminin bozulduğunu ve Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını vurguladı.

27.05.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de AK Parti teşkilatı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl İnsan Hakları Birimi Başkanı Muharrem Çakar, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesiyle Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığını söyledi.

Bu ilk darbenin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Çakar, şunları kaydetti:

"Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Kaynak: AA

Muharrem Çakar, Demokrasi, 15 Temmuz, AK Parti, Türkiye, Mardin, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement