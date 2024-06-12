Mardin'de 71 şüpheliden 20'si tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 3-9 Haziran'da çalışma yapıldı.
Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 71 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı.
Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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