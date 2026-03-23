Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılı geride bırakan 47 çift umreye uğurlandı

Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılı tamamlayan 47 çift kutsal topraklara uğurlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılını tamamlayan ve umreye gidecek kurayla belirlenen 47 çift için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında uğurlama programı düzenlendi.

Programda açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde kentte 9 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projelerden birinin de evlilikte 25 yılını dolduran 47 çiftin umreye gönderilmesi olduğunu belirten Savaş, "Bize bu imkanı sağlayan Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kafileye eşlik edecek olan İl Müftüsü Enver Türkmen de 47 çiftle manevi bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Türkmen, şunları kaydetti:

"İl Müftülüğü olarak, Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'un bize emanet etmiş olduğu 47 aileyi mukaddes topraklara götürme görevini yerine getireceğiz. Bu vesileyle, Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediyemize verdikleri büyük destek için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

Umreye gidecek kişilerden Nuran Barrak ise kurada isminin çıkmasının ve kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluk ve heyecanını yaşadığını belirterek, buna katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından, umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sait Demirhan ve umreye giden yolcuların aileleri katıldı.